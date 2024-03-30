Украинские военные изготавливают фальшивые артиллерийские установки из подручных материалов, чтобы отвлечь внимание ВС РФ. Британский таблоид The Telegraph подсчитал, что с прошлого года было произведено не менее 200 подобных целей фактически из мусора.

Основные материалы, применяемые боевиками ВСУ – это отходы сантехнических изделий и пластик. Поддельные гаубицы вывозят на позиции, где они отвлекают на себя огонь российских войск и атаки беспилотных аппаратов.

В основном изготавливаются муляжи гаубиц Д-20 и САУ “Стугна”, однако есть и более сложные решения. К примеру, фальшивые антенны Starlink и зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Эксперты называют украинских военных наивными, так как они продолжают верить, что разведка ВС РФ ориентируется на внешний вид вооружения. На деле же она распознает вражескую технику по исходящим от нее сигналам.