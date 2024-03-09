Жительница Лондона, которой удалось неоднократно выиграть в национальной лотерее, была заподозрена в мошенничестве. Такую информацию передает британское издание The Sun.

«Из-за частых выигрышей участница национальной лотереи теперь чувствует себя «преступницей», так как в отношении нее завели уголовное дело», – говорится в издании.

Как отмечает автор материала, после того, как британке удалось очередной раз выиграть в лотерею, она отправилась на почту, чтобы забрать свой выигрыш. Но ей отказали в выдаче денег, а отправили в магазин, где был куплен билет для подтверждения его подлинности. В магазине подтвердили подлинность билета, но ей порекомендовали связаться с оператором лотереи Allwyn.

Женщина отправила в компанию фото билета, но получила ответ, что в отношении нее было заведено уголовное дело из-за большого количества побед. Посетивший ее следователь заявил, что британка очень часто выигрывает, а это является маловероятным.

Автор материала сообщает, что на данный момент решение по делу британки пока еще не было вынесено.