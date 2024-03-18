Британцы впервые увидели принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон на публике в компании мужа и детей возле ее любимого магазина, где продают фермерские продукты. Об этом в своем материале сообщает издание The Sun.

Журналисты издания отмечают, что принцесса появилась в публичном месте впервые с конца декабря. При этом Кейт Миддлтон выглядела вполне «здоровой, счастливой и отдохнувшей», по словам местных жителей. Принцессу Уэльскую в компании с мужем и детьми заметили в окрестностях фермерского магазина, расположенного примерно в одном километре поместья Винздор, являющегося резиденцией для членов королевской семьи.

Однако свежих фотографий Кейт Миддлтон во время прогулки издание так и не предоставило, ограничившись рассказом местных жителей, видевших принцессу.

Напомним, что последний раз на публике Кейт Миддлтон появлялась 25 декабря. В соответствии с официальной версией, принцесса Уэльская восстанавливается после полостной операции на брюшной полости.