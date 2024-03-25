Телеграм-канал WarGonzo, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что террористы, устроившие 22 марта бойню в концертном зале «Крокус Сити Холл», проходили подготовку в Турции.

Как сообщили авторы ТГ, подготовка исполнителей теракта производилась в Стамбуле на протяжении двух месяцев.

«Всех четырех террористов готовили в одном из лагерей в Турции. Подготовка проходила в Стамбуле», – говорится в посте Телеграм-канала.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт. Четверо террористов ворвались в фойе здания и начали стрелять во всех присутствующих в нем людей. Затем они прошли в зрительный зал, где продолжили убивать, а затем подожгли помещение.

По имеющимся данным, пострадало более 200 человек. Отмечается, что в списках погибших уже насчитывается 137 человек, среди которых также есть и дети. Все четверо террористов были задержаны правоохранителями. 24 марта Бассманным районным судом Москвы было вынесено решение взять подозреваемых в совершении теракта под арест до 22 мая, когда будет проведено следующее судебное заседание.