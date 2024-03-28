28 марта одного из четырех террористов, устроившись расправу над безоружными людьми в «Крокусе», привезли в квартиру в Путилково для проведения следственного эксперимента.

В тг-каналах показали, как полицейские привезли к дому в Путилково 19-летнего Мухаммадсобира Файзова* (*запрещен в РФ за терроризм и экстремизм). Эту квартиру террористы арендовали перед терактом. В кадре показано, как террориста вытаскивают из автозака и сажают на медицинскую каталку. Другие подробности не приводятся.

По предварительным данным, квартиру террористам мог сдать Алишер Касимов. Он задержан и является одним из фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

В тот же день другого террориста привозили в сгоревший «Крокус». Кого именно, неизвестно. Репортерам удалось выяснить, что следственный эксперимент продлился примерно час.