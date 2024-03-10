Французские военнослужащие замечены на Украине. При этом наблюдаются большие скопления темнокожих боевиков с надписью на шевроне ««Fusil».

«Московский комсомолец» отмечает, что темнокожие военные скорее всего принадлежат к «Иностранном легиону». Сейчас они находятся в Ивано-Франковской области. Вряд ли они прибыли на Украину по решению французских властей – это добровольцы, которые хотят помочь ВСУ. Разумеется, не бесплатно.

В зону боевых действий обычно едут те представители французского иностранного легиона, которые ранее жили в африканских колониях, подконтрольных Парижу. Это люди без стабильной работы, зачастую у них нет даже начального образования и жилья. Поэтому они вынуждены искать заработок участием в вооруженных конфликтах.