К многочисленным схемам мошенничества совсем недавно добавилась еще одна. Теперь аферисты звонят россиянам и сообщают им о «плохих медицинских анализах». Далее схема разворачивается по привычному сценарию, от потенциальной жертвы требуют денег за консультацию и лечение.

Юрист Александр Аронов рассказал изданию «Прайм», что подобные звонки могут совершать только мошенники, так как медицинским учреждениям на законодательном уровне запрещено сообщать пациенту любую информацию об их здоровье по телефону.

Адвокат отметил, что первым делом нужно поинтересоваться, какое именно учреждение представляет абонент. Если он не захочет раскрывать эту информацию, можно бросать трубку и больше не отвечать на звонки с этого номера.

Если же название больницы или поликлиники будет названо, нужно прервать беседу, найти номер учреждения и связаться с ним напрямую.