Съемки комедийного фильма «Исполняющий обязанности», проходившие в Санкт-Петербурге, практически завершились. Отмечается, что в этой картине снялась российская фигуристка Татьяна Навка вместе со своей 7-летней дочерью Надеждой.

По сюжету фильма, серьезная строительная фирма решила заполучить здание и территорию детского дома для строительства парка развлечений. Но директор детского дома пытается всеми силами противостоять застройщику. Татьяна Навка играет в фильме саму себя.

Татьяна также рассказала, что для Нади также нашлась небольшая роль. Ради съемки сцены с Надеждой на съемочной площадке был залит каток. Фигуристка также отметила, что ее дочери было непросто найти время для съемок, так как она учится в школе и занимается в различных секциях.