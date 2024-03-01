Украинские боевики обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области. Такую информацию передает Телеграм-канал Mash. Отмечается, что в результате атаки были уничтожены три грузовых автомобиля. Четвертый грузовик – посечен осколками.

«ВСУ выпустили девять снарядов по МАПП Троеботное в Севском районе (Брянская область – ред.). После прилета на стоянке загорелись три большегруза», – сообщили авторы ТГ.

На данный момент официального подтверждения данной информации от Минобороны РФ или властей Брянской области не поступало.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины осуществили попытку атаки завода в Дзержинске Нижегородской области. Все три беспилотных летательных аппарата были подавлены российскими системами РЭБ. Военно-промышленный комплекс в Дзержинске является единственным в России предприятием, где производится гексоген и октаген. В пресс-службе Минобороны сообщили, что противник использовал для попытки атаки дроны самолетного типа.