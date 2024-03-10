На одном из украинских полигонов военнослужащие ВСУ продемонстрировали боевые возможности британских танков «Челленджер 2» журналистам The Sun. Однако что-то пошло не по сценарию и 60-тонная боевая машина намертво увязла в грязи.

Фотографии утонувшего в болоте танка опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель». Авторы публикации отметили, что грязь ограничивает возможности практически любой бронетехники, но «Челленджеры», которые с дополнительной защитой могут весить и 75 тонн, застревают без особых шансов выбраться.

Также сообщается о наличии в боеукладке танков «Челленджер», демонстрируемых журналистам, боеприпасов с урановым сердечником L27A1 CHARM 3.

Великобритания одной из первых поставила на Украину свои танки, однако большая их часть была уничтожена у Вербового и Работино на Запорожском направлении еще в начале летнего контрнаступления ВСУ.