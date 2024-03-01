Немецкая контрразведка проверит информацию о разговоре военных Бундесвера, которые обсуждали потенциальные удары по Крымскому мосту.

Как пишет T-Online, BAMAD (Федеральное ведомство военной контрразведки ФРГ) сообщило, что «предпринимаются все необходимые меры». Других пояснений не последовало.

Ранее Минобороны Германии отказалось комментировать обсуждение немецкими военными ударов по российскому полуострову, сославшись на то, что новости в прессе ведомство не комментирует.

1 марта главред RT М. Симоньян выложила в авторском тг-канале 38-минутную аудиозапись разговора четырех высокопоставленных офицеров Бундесвера, которые обсуждали варианты нанесения ударов по Крымскому мосту. В числе прочего, они говорили о возможности использовать для атаки французские истребители Rafale и немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Речь также шла про сценарии, при которых Германия «останется в стороне».