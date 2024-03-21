Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский написал на своей официальной странице в социальных сетях о встрече с американским генералом во время поездки в Германию. Данное заявление было сделано украинским главкомом на фоне слухов о полученном ранении.

Сырский написал, что он встретился с командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке, генералом Дэррилом Уильямсоном. Генерали обсудили обстановку в зоне боевых действий на Украине.

«Ознакомил господина генерала с обстановкой на фронте и критическими потребностями ВСУ. В фокусе ПВО, боеприпасы, средства дистанционного минирования и многое другое», – сообщил Сырский.

Главком ВСУ подчеркнул, что Киев остро нуждается в различных видах вооружения. Кроме того, Сырский отметил, что совместно с американской стороной проводит работу по улучшению подготовки подразделений украинской армии, с учетом реальной обстановки на фронте.