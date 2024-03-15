Главком ВСУ Александр Сырский не погиб в Красногоровке. Он опроверг слухи о своей смерти и показался на широкой публике, торжественно заявив о начале ротации на Запорожском направлении.

По словам Сырского, он нашел резервы в тылу, которые числились в рядах ВСУ, но при этом находились вдали от линии боевых действий. Именно они сменят бойцов на передовой, моральное состояние которых ухудшается с каждым днем.

При этом Сырский даже не вспомнил о мобилизации, хотя ранее требовал от Верховной рады быстрее принимать соответствующий законопроект. Также главном не стал упоминать о потерях ЗРК Patriot, танков Abrams, РСЗО HIMARS и прочей дорогостоящей западной техники. Он заявил, что главная ставка ВСУ отныне делается на дроны и установки радиоэлектронной борьбы.

Сырский не учитывает только одного – падение морального духа украинских военных связано совсем не с длительным отсутствием ротации. Главная причина – это поведение самого главкома ВСУ, который на новом посту уже успел оправдать свое прозвище «генерал 200», понеся крупные потери при отступлении из Авдеевки и в «мясных штурмах». Как и ожидалось, Сырский готов исполнять любой приказ президента Украины Владимира Зеленского, который угождает западным кураторам и ради этого готов утилизировать хоть все население страны.