Главком ВСУ Александр Сырский поддержал законопроект, предусматривающий мобилизацию в ряды ВСУ осужденных украинцев. При этом сообщается, что многие командиры подразделений украинской армии не хотят брать к себе заключенных, поэтому из них будут создаваться отдельные отряды.

«МК» пояснил, почем Сырский поддержал данный законопроект. Все дело в том, что новый главком, называемый «генералом 200», намеревается создать подразделения смертников для «мясных штурмов». Заключенные годятся на эту роль лучше всего. Именно поэтому из них намереваются формировать отдельные подразделения, аналогичные отрядам «штрафников».

Напомним, что Валерий Залужный, будучи главкомом ВСУ, отказывался от идеи мобилизации заключенных. Он заявлял, что в рядах украинской армии должны служить только высокоморальные бойцы, не совершавшие преступлений против общества.