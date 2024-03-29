Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что ситуация для ВСУ на фронте до сих пор является достаточно сложной. По его словам, украинская армия пребывает в очень сильном напряжении. Слова главкома ВСУ приводит украинское информационное агентство Укринформ.

«Ситуация на фронте действительно сложная. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил», – заявил Сырский.

Ранее Александр Сырский уже сообщал о достаточно сложной ситуации для ВСУ в зоне проведения боевых действий.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время интервью для американского телеканала CBS впервые допустил поражение украинской армии в боях с ВС РФ. По словам украинского президента, Киев проиграет, если Вашингтон не передаст необходимое вооружение, так как у армии Украины уже практически нет артиллерии. Зеленский подчеркнул, что ситуация на фронте для ВСУ может еще в большей мере ухудшиться уже в мае-июне.