Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский мог получить серьезное ранение во время удара российскими силами по командному пункту ВСУ, расположенному в Красногоровке на Донецком направлении. Такая информация появилась в ряде Телеграм-каналов.

Чуть более недели назад появилась информация, что в командный пункт ВСУ был прилет российской ракеты. По неофициальным данным, в результате удара ВКС РФ пострадали высокопоставленные военнослужащие ВСУ. Отмечается, что Сырский также мог пострадать в результате атаки российских сил, так как приезжал с инспекцией в этот район.

Чтобы «опровергнуть» возможное ранение Сырского, на официальной странице украинского главнокомандующего в соцсетях появился пост, что якобы он посетил Восточное направление в зоне боевых действий.

В то же время советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан осуществил внезапный визит в Киев именно после информации о возможном ранении Сырского. Как сообщают некоторые источники, реальная причина приезда Салливана связана с предоставлением «консультаций» американцев по поводу вероятных новых назначений руководства ВСУ.