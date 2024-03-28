Известный юморист и шоумен Сергей Светлаков в беседе с Надеждой Стрелец рассказал, как ему удалось выбраться из «Крокус Сити Холла» во время теракта. Также он отметил, что предупредил об опасности актера Сергея Бурунова, который также ехал на концерт группы «Пикник».

Артист рассказал, что ждал Бурунова, находясь внутри концертного зала, когда террористы зашли в здание и открыли стрельбу по присутствующим. Когда Сергей Бурунов позвонил ему, чтобы сообщить, что будет в «Крокусе» уже с минуты на минуту, то Светлаков сказал ему не приближаться к зданию.

«Я ему сказал стоять там, где он сейчас находится, и не заходить», – сообщил юморист.

Светлаков в подкасте Надежды Стрельцовой также рассказал, что ему повезло благополучно покинуть концертный зал. Он выразил соболезнования семьям всех погибших и пострадавших.

«Страшно, когда страх заходит в человека и просто меняет его изнутри», – заявил артист, отметив, что именно этой цели и добивались террористы своими действиями.

Поэтому Светлаков подчеркнул, что, несмотря на страшные трагические события, нужно продолжать жить и консолидироваться, чтобы враги, задумавшие напугать наших людей, не смогли добиться своей цели.