Издание RT опубликовало видеозапись и снимки супружеской пары, присутствовавшей в «Крокус Сити Холле» во время произошедшего теракта. Супругов разыскивает их дочь, Людмила. По ее словам, родители прислали ей видеозапись из зрительного зала за несколько минут до того, как началась стрельба.

Когда Людмиле сообщили, что в «Крокусе» произошел теракт, то она начала звонить родителям, но их телефоны не отвечали. Позже в Сети она наткнулась на пост мужчин, ищущих своих жен. На снимках заднем фоне снимков этих женщин Людмила увидела своих родителей.

По словам Людмилы, ее родители не числятся в списках погибших или пострадавших. Отец Людмилы – военный в отставке, являющийся руководителем предприятия. Мать работает вместе с ним.

Как отмечается в издании, Людмилу пригласили на опознание тел погибших, которые не были идентифицированы. На данный момент неизвестно, есть ли среди них родители девушки или нет.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошло чудовищное событие – несколько террористов вошли в здание и начали без разбора стрелять во всех присутствовавших. Затем они подожгли зрительный зал, в результате чего произошел масштабный пожар. Погибло очень много людей, также множество пострадавших находятся в больнице.