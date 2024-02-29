Сухопутные войска США потратили бюджетные полмиллиарда долларов на обучение ВСУ

По заявлению Кристин Уортмут, министра Армии США, ее ведомство затратило свыше $500 миллионов (более 45,7 млрд руб.) на финансирование своих баз в Европе и Африке, чтобы продолжить там подготовку украинских ВС к отражению наступления российских войск. Источник: Stars and Stripes.

Военный министр отметила, что министерство Сухопутных войск также может попытаться сократить расходы на различные армейские программы, такие как проведение учений и строительство новых казарм, поскольку Конгресс осложняет работу Белого дома, изо всех сил старающегося добиться одобрения повышенной помощи в адрес Украины через принятие оборонного бюджета Штатов на 2024-й финансовый год.

«К концу весны – началу лета придется делать трудный выбор в отношении наших учений», – заявила во вторник (27 февраля) министр Уормут, обращаясь к журналистам на заседании «Группы писателей-защитников». «На этот год запланирован целый ряд учений НАТО, в которых участвуют наши силы».

Она сообщила, что бюджет Армии США остается неизменным уже как минимум пару лет. И если военное ведомство не сможет получить утвержденный на 2024 год бюджет в размере $185 миллиардов или дополнительные суммы на поддержку Украине, то армейскому министерству «вероятно, придется отменить некоторые проекты».

Деньги на ветер

Соединенные Штаты уже предоставили Украине военную помощь на сумму более $44 миллиардов, начиная с весны 2022 года. О своем последнем пакете военной помощи Киеву на сумму $250 миллионов Пентагон сообщал 27 декабря. С того времени в Штатах прошли уже две заседания Контактной группы по обороне Украины, однако она не смогла добиться никакой дополнительной помощи для ВСУ.

Запрос Белого дома о потребностях в дополнительном финансировании на уровне $110 миллиардов, включая почти $60 миллиардов для Украины, что должно обеспечить ее войска достаточным количеством оружия и боеприпасов, по-прежнему остается замороженным на Капитолийском холме. Контролируемый демократами Сенат несколько недель назад сумел утвердить пакет помощи иностранным партнерам США на сумму $95 миллиардов, из которых 60 миллиардов планировалось направить Украине.

Однако в Палате представителей, где республиканцы имеют большинство, этот вопрос о финансировании зашел в тупик. Группа из восьми законодателей Палаты представителей во главе с членом палаты представителей Брайаном Фитцпатриком, республиканцем от штата Пенсильвания, 16 февраля представила альтернативный сенатскому проекту законопроект о помощи иностранным государствам. Предложение Фитцпатрика включает в себя выделение более $66 миллиардов на финансирование обороны Украины, Израиля и Тайваня, а также мер, необходимых для решения проблемы южной границы. По данному законопроекту помощь Украине должна обойтись еще почти в $48 миллиардов.

С 1 октября 2023-го, даты начала финансового года в США, федеральное правительство страны применяет временную меру по финансированию, известную как совместная резолюция. Неясно, когда уже Конгресс примет бюджет на 2024 финансовый год. Голосование по продлению действия совместной резолюции Капитолийскому холму необходимо провести до полуночи пятницы (1 марта), чтобы избежать частичной приостановки работы федеральных ведомств, в то время как финансирование американского Министерства обороны истекает уже 8 марта.

Однако партийные лидеры Конгресса в среду (28 февраля) достигли предварительной договоренности о временном продлении финансирования одной группы федеральных ведомств до 8 марта, а второй – до 22 марта. Кристин Уормут подчеркнула, что без финансирования Армия США не может инвестировать средства в разработку оружия или строить новые казармы, подобные жилым помещениям, запланированным для постройки на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.

«Если мы не сможем построить эти казармы в запланированные сроки, то нам, вероятно, придется строить их по более высокой стоимости, поскольку затраты на строительство постоянно растут», – отметила военный министр.