В официальном протоколе матча 27 тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом» указана причина скандального удаления Джуда Беллингема на 90+9 минуте.

Напомним, скандал разразился из-за отмененного судьей гола. Арбитр дал свисток об окончании встречи за пару секунд до того, как Беллингем отправил мяч в ворота «Валенсии». Тем самым он отобрал у «Реала» гостевую победу, так как счет на тот момент был ничейным – 2:2.

В протоколе говорится, что Беллингем получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес рефери. После свистка он подбежал к судье, назвал его решение позорным и разразился матерными высказываниями. Именно это стало причиной удаления автор не засчитанного гола.

«Реал» намерен подавать апелляцию на решение судьи дать красную карточку Беллингему. Ситуацию с финальным свистком за секунды до гола тренер «сливочных» Карло Анчелотти уже назвал беспрецедентным эпизодом в современном футболе. Но при этом он напомнил, что ничья не помешала мадридскому клубу удержать лидерство в ла лиге.