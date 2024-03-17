18 и 19 марта в десяти белгородских судах будут отложены заседания в связи с обострением обстрелов со стороны Украины. По сообщению пресс-службы Белгородского областного суда, в ряде муниципальных образованиях заседания в городских и районных судах будут отложены на несколько дней из-за оперативной обстановки в Белгородской области. Отмечается, что суды могут рассматривать только срочные дела.

Отмечается, что судебные заседания 18 и 19 марта будут отложены в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Шебекинском, Яковлевском районных судах, Октябрськом и Свердловском районных судах и в Белгородском областном суде.

Отмечается, что из-за потенциальной опасности в текущей обстановке дела и материалы безотлагательного характера в Грайворонский суд будет рассматривать в Ракитянском районном суде.

Напомним, что ВСУ усилили атаки беспилотными летательными аппаратами и артиллерией по Белгороду и Белгородской области.