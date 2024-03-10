Из 38 немецких танков Leopard 2A6, полученных Украиной от Германии, российские ВС сожгли 20 единиц. Это стало фактором, из-за которого боевики ВСУ полностью разочаровались в немецкой бронетехнике.

В интервью изданию Süddeutsche Zeitung украинский командир танка «Леопард» с позывным «Арфа» рассказал, что самое уязвимое место боевой машины находится между корпусом и башней. Там производитель оставил зазор, который необходимо срочно убрать. Ведь именно туда прилетают противотанковые ракеты и беспилотники ВС РФ.

«Арфа» также отметил, что российские дроны стали одной из главных причин провала «Леопардов» на Украине. Танкисты уже понимают, какая опасность им грозит при ударе БПЛА и поэтому постоянно находятся в напряжении. Они напуганы дронами-камикадзе, которые могут появиться в любой момент буквально из ниоткуда.

Танкист сообщил также, что прошел обучение в Германии, после чего принимал участие в боевых действиях на Запорожском направлении и в Донбассе. Его «Леопард» попал под удар «Ланцета» и был серьезно поврежден. Сейчас боевая машина находится на базе в Славянске.