Апелляция компании «Мотор фильм студия», требовавшей взыскать 8 миллионов рублей со звезды сериала «Кухня» и эпопеи «Последний богатырь» Виктора Хориняка, отклонена Арбитражным судом.

Согласно решению апелляционной инстанции, актеру придется заплатить компании всего 100 тысяч неустойки. Еще в 48 тысяч ему обойдется государственная пошлина и в 30 000 – услуги юристов. Это решение было принято судом и оставлено без изменений.

Компания «Мотор фильм студия» требовала с Хориняка 8 миллионов за отказ сниматься в фильме «Любви не бывает». При этом актер уже был утвержден на главную роль, но не явился на читку сценария и примерку. В итоге создателям картины пришлось срочно заменять его на Владимира Яглыча.