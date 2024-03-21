Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый был арестован в Новосибирске. Артист устроил в одном из ресторанов родного города пьяный дебош, в ходе которого даже умудрился укусить официантку.

Центральный суд Новосибирска признал Кологривого виновным в хулиганстве и вынес ему наказание. Согласно решению суда, артист пробудет под административным арестом семь суток. По завершению судебного заседания актер дал свой комментарий. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

«Пойду сидеть на киче, писать стихи. Надеюсь, что-нибудь светлое мне еще в голову придет», – заявил актер журналистам добавив, что все же вынес для себя важный урок.

С решением суда артист согласен, так как действительно заслужил наказание своим поведением. Поэтому оправдываться он не стал, подчеркнув, что его поведение связано с усталостью от своего ритма жизни. По его словам, не стоит вести себя так, как это делал он.