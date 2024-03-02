На Авдеевском направлении ни один истребитель Воздушных сил Украины не может подняться в воздух. Российские экипажи Су-35С взяли под жесткий контроль воздушное пространство в этом районе и не дают противнику даже взлететь, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам представителей ведомства, главными задачами экипажей является не только прикрытие ударных вертолетов и бомбардировщиков ВКС РФ при их ударах по живой силе и технике врага, но еще и патрулирование. В ходе последнего Су-35С отслеживают любые попытки вражеской авиации взлететь и мгновенно их пресекают.

На Авдеевском направлении у Киева возникло множество серьезных проблем. Часть гарнизона, сбежавшего из города сейчас находится в Часовом Яре, однако ВС РФ уже подобрались совсем близко и к этой украинской «крепости».