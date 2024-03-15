Больше 100 запросов на возвращение просителей убежища, прибывших на территорию Суоми с осени 2023 года, получили власти Финляндии от других стран Европейского союза. Об этом в своем материале сообщает финское издание Yle.

По данным миграционной службы Финляндии, с территории финских центров, занимающихся приемом беженцев, пропало без вести около 230 просителей убежища. При этом финские чиновники уверены, что количество подобных случаев будет расти. Вероятнее всего, беженцы выехали в другие страны Европы, чтобы подать новое прошение об убежище.

После обнаружения беженцев, въехавших на территорию Евросоюза через Финляндию, в других странах их власти направляют прошение о возврате просителей убежища обратно в Суоми. Чаще всего беженцы уезжают из Финляндии в Норвегию, Исландию, Швейцарию и другие страны Европы.

Напомним, что финские власти хотят принять закон о закрытии границы с Российской Федерацией на фоне большого количества беженцев из третьих стран, прибывающих в Суоми с российской территории.