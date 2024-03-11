В социальных сетях появился снимок странного танка Т-64А, стоящего на вооружении у ВСУ. Внимательные пользователи заметили, что у боевой машины отсутствует амбразура орудия. А само орудие тоже выглядит достаточно необычно – тоньше штатной 125-миллиметровой пушки. Кроме того, на башне также отсутствует прицел. В месте, где он должен быть установлен, расположена заглушка.

Как выяснилось, на снимке запечатлена созданная на базе Т-64А боевая машина разминирования БМР-64. Первые образцы таких боевых машин разминирования были представлены в 2018 году. Отмечается, что 125-миллиметровые гладкоствольные танковые пушки 2А46-1 были демонтированы, так как конструкторы посчитали, что в них нет необходимости.

После боевых действий летом 2023 года в распоряжении украинских войск осталось всего пара тройка единиц. Чаще всего такие машины ВСУ используют в качестве обычных тягачей, поэтому с них и были сняты минные тралы КМТ-7.