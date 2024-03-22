ВС Украины стремятся всеми силами показать, что несмотря на потерю Авдеевки, обвала линии обороны не случилось. Поэтому им приходится бросать крупные силы на защиту даже наиболее уязвимых участков фронта, пишет портал «Страна.ua».

Фактически, украинские войска изматывают сами себя, они отчаянно сопротивляются даже там, где целесообразнее отступить, чтобы занять более выгодные позиции. Такая тактика была бы весьма эффективной, если бы в распоряжении Киева был мощный второй эшелон, способный ударить по измотанным беспрерывными боевыми действиями ВС РФ. Но его нет, поэтому бои за очередные «крепости» не имеют для Украины никакого смысла.

Мало того, изматывающие бои, которые влекут за собой серьезные потери ВСУ, вполне могут стать причиной катастрофы для украинской армии в ближайшем будущем. Ведь командование бросает даже на ничего не значащие участки фронта сильные резервы, которые могли бы пригодиться на более важных направлениях.