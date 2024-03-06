Кумир миллионов российских женщин, певец Стас Михайлов, стал участником нового выпуска онлайн-шоу «Вопрос ребром». В рамках передачи ему пришлось ответить на достаточно провокационный вопрос, касающийся его личной жизни.

Вопрос касался отношений артиста с Натальей Зотовой, являющейся двоюродной сестрой популярной российской певицы Валерии. Вокруг их расставания в прессе «гуляло» множество слухов и фейков. В прессе активно муссировалась тема, что Михайлов бросил Наталью, когда она была в интересном положении.

По словам артиста, он не бросал Наталью, когда она была беременна. Однако причину разрыва их отношений называть не стал. Михайлов рассказал, что Зотова действительно родила от него дочь, однако они не смогли построить совместную семейную жизнь. Сейчас Наталья счастлива с другим человеком, а Михайлов состоит в отношениях с супругой Инной.

Певец восторженно отозвался о своей взрослой дочери, которую ему родила Наталья Зотова. По его словам, его старшая дочь является «единственным музыкальным ребенком в семье». Он также рассказал, что купил дочери квартиру.