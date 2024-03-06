Всегда очень корректный и сдержанный по отношению к коллегам Стас Михайлов не удержался и высказался о знаменитостях, которые сбежали из России, а потом начали хаять Родину.

В беседе с Комсомолкой Михайлов напомнил неблагодарным беглецам о двух вещах, о которых они не вправе забывать. Первое – именно в России они стали знаменитыми. Второе – они обязаны уважать страну, которая столько им дала. Забывшие об этих простых истинах станут публике неинтересны, считает певец. Михайлов считает, что многие беглецы совсем скоро «приползут на коленях» и начнут «целовать ноги» матушке-России.

Михайлов не стал комментировать прощальный альбом Пугачевой, но напомнил, что его артистом сделала публика. Без нее певца Стаса Михайлова попросту бы не было, сказал артист.