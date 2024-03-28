Популярный шоумен, комик и певец Александр Ревва, который прекратил активно появляться на телевидении, развеял слухи о своем отъезде из России после начала спецоперации на Украине. Информация, что Ревва никуда не уезжал с семьей из России стала известна во время онлайн-марафона, организованного «Русским Радио» в качестве поддержки пострадавших и родственников погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Александр Ревва отметил, что все заявления СМИ, что он эмигрировал из России является фейком. Он также призвал журналистов не преследовать его и членов его семьи, заявив, что никуда не собирается уезжать.

«Я очень хочу, чтобы не трогали нас. Никуда мы не собирались уезжать и мы здесь», – заверил Ревва.

Впервые о том, что Александр Ревва покинул территорию России и переехал с семьей в Испанию в Сети заговорили в 2022 году после начала СВО на Украине, так как артист пропал в тот период из медийного пространства. Но позже Ревва возобновил свою концертную деятельность. Однако информация о возможной эмиграции артиста вновь всплыла в СМИ после того, как его выступление было вырезано из «Песни года». Причины, почему Ревва был вырезан из эфира, до сих пор неизвестны.