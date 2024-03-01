Российский сериал «Папины дочки» приобрел массу поклонников. Актрисы, снимавшиеся в нем, уже повзрослели, сделали успешную карьеру, обзавелись семьями. Недавно было снято продолжение ситкома, в котором зрителям посчастливилось увидеть большинство любимых героев.

В новых эпизодах снялась актриса Мирослава Карпович, сыгравшая в сериале Марию Васнецову. Кроме «Папиных дочек» актриса снялась еще в нескольких проектах, однако основной род ее деятельности – игра в театре.

Актриса Лиза Арзамасова, воплотившая роль «умной» сестры Галины Сергеевны, после сериала приняла участие во многих проектах, как театральных, так и экранных. С 2020 года она состоит в браке с Ильей Авербухом. У пары есть сын.

Активно снимается в кино и сериалах Дарья Мельникова, сыгравшая роль Жени. У актрисы за плечами неудавшийся брак и двое детей. Но сейчас у Дарьи жизнь начала налаживаться. Она состоит в отношениях с Романом Набатовым.

Анастасия Сиваева, сыгравшая в сериале Дашу, решила покончить с актерской карьерой. Поэтому в продолжении сериала она принимать участие отказалась.

Екатерина Старшова после сериала поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ. Но затем бросила учебу и перебралась в Великобританию. Однако сняться в продолжении «Папиных дочек» она все таки решила.