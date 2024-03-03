Украинские ВС почти неделю подряд обстреливали Энергодар – город, в котором располагается Запорожская атомная электростанция. В Сети появились видеозаписи последствий этих атак, причем издание «Известия» подчеркивает, что от ударов по самой ЗАЭС противник пока воздерживается.

Он наносит удары вокруг станции, создавая угрозу техногенной катастрофы. Причем это далеко не в первый раз. Ранее они повредили трубопровод осколком от ракеты американской РСЗО HIMARS, который был передан в МАГАТЭ. Также под удар попал резервуар с водой, необходимой для охлаждения реакторов.

В настоящий момент задействован режим «горячий останов». Он применяется для отопления города и подразумевает работу одного из энергоблоков не на максимальной мощности.