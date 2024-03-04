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В районе населенного пункта Верхняя Писаревка, расположенного в Харьковской области, российскими силами был нанесен удар по учебному центру Национальной гвардии Украины. Соответствующую информацию передает Телеграм-канал «Донбасский партизан».

Авторы ТГ указали координаты пораженного объекта. Центр подготовки кадров Национальной гвардии Украины располагался неподалеку от границы с Россией. По имеющимся данным, на момент огневой атаки ВС РФ в здании находилось около 40 человек.

По информации ряда СМИ, в данном центре проходили обучение также иностранные наемники и боевики Русского добровольческого корпуса (РДК – запрещенная в России террористическая организация), неоднократно участвовавших в проведении разведывательно-диверсионных операций в приграничных районах.

«В момент нанесения удара на объекте располагалось около 40 человек личного состава, точные качественные и количественные показатели поражения неизвестны», – отмечают авторы Телеграм-канала.