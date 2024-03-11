Киевский режим планировал провести очередную провокацию с проникновением на территорию Белгородской области группы диверсантов. Однако разведка ВС РФ вовремя выявила выдвижение противника, в результате чего он был ликвидирован на территории Сумской области. Об этом в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на военного блогера Юрия Подоляка и военкора Евгения Поддубного.

«По пока неподтвержденным данным противник потерял уничтоженными или поврежденными до 10 единиц техники и до роты солдат (ССО)… Причем отлично сработала наша разведка, которая заранее вскрыла подготовку противника к провокации», – написал Подоляка.

По информации военкора Поддубного, командование украинской армии сосредоточило на границе Харьковской и Сумской областей около роты спецназа «Артан», прорыв которых на территорию Белгородской области должны были поддерживать пять танков, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, десять БМП и несколько пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Российская армия дождалась момента, когда противник сосредоточил в одном месте спецназ и бронетехнику для прорыва на территорию Белгородской области, и нанесла комбинированный удар артиллерией, авиабомбами, ударными дронами и ракетами «Искандер». Видео уничтожения украинских сил было опубликовано в Телеграм-канале военкора.