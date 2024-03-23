Министерство обороны РФ сообщило о наличии в российской армии действующей беспилотной авиации. Эта бригада получила название ГРОМ «Каскад». О заслугах бригады, выполняющей боевые задания в зоне СВО, стало известно благодаря благодарственной телеграмме министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Как отметил министр обороны, ГРОМ «Каскад» решает «огневые, разведывательные и специальные задачи» в интересах наступающей российской армии. Беспилотное соединение задействовано на Купянском, Луганском, Южнодонецком и Каховском направления.

Согласно приведенной статистике, ГРОМ «Каскад» уничтожил более 1200 целей. Также было подавлено свыше 1500 объектов противника. Военнослужащие бригады беспилотной авиации были удостоены наград.

Военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что впервые официально было заявлено о формировании беспилотной авиации ВС РФ. Но впервые о бригаде ГРОМ «Каскад» стало известно из сообщения Андрея Турчака еще в начале марта текущего года.