За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации было сбито и подавлено 136 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны.

Также в зоне проведения специальной военной операции российские зенитчики перехватили 6 украинских реактивных снарядов РСЗО «Град», 4 реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства Соединенных Штатов Америки и 3 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции. Всего с начала СВО российскими войсками было уничтожено 577 самолетов и 269 вертолетов Вооруженных сил Украины.

Напомним, что по данным украинских средств массовой информации ответственность за атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в Рязанской, Нижегородской и Ленинградской областях, взяла на себя Служба безопасности Украины.