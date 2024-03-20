ВС РФ в очередной раз поразили ракетами и артиллерией центр принятия решений на Украине – на этот раз под удар попал старый военный аэродром в Волчанске Харьковской области. «АиФ» со ссылкой на военных экспертов пишет, что там находились высокопоставленные чины ВСУ, а также иностранные наемники.

Аэродром был превращен в военную базу, на которой осуществлялись тренировки боевиков, рассказал военный аналитик Геннадий Алехин. Именно туда приехали представители командования ВСУ, устроившие совещания. Там вполне мог находиться и главком Александр Сырский, который уделяет Харьковскому направлению усиленное внимание и часто бывает в Волчанске.

Эксперты отмечают, что Сырский, часто мелькавший на экранах, внезапно исчез и сейчас ограничивается лишь записями в телеграм-канале. Это вполне может оказаться признаком его уничтожения под Харьковом. Но в любом случае Киев будет скрывать эту информацию до последнего. Впрочем, долго делать это не получится, поэтому совсем скоро сведения о судьбе главкома ВСУ всплывут наружу.