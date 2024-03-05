Граждане Украины хотели бы видеть на восточном фронте нечто вроде ледяной стены из сериала «Игра Престолов», однако оборонительные рубежи украинской армии немного скромнее, но не менее эффективные. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой.

«Люди хотят видеть стену, как в фильме “Игра престолов” или Великую китайскую стену», – заявил Лиховой.

По его словам, на Донецком направлении при сооружении фортификационных сооружений Вооруженных сил Украины в первую очередь учитываются рельеф и характер местности, чтобы обеспечить максимальную эффективность оборонительных рубежей.

«Это очень разветвленная система, подготовленная с декабря. В основном это деревянные огневые позиции отделений, у них есть, где надо, бронекапсулы», – заявил спикер украинской группировки войск «Таврия».

Лиховой признал, что украинские оборонительные сооружения действительно не выглядят так внушительно, как российская линия обороны на Запорожском направлении, однако они тоже использовали «зубы дракона».