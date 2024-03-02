В Министерстве обороны Германии выразили обеспокоенность тем, что вероятнее всего произошла достаточно серьезная утечка информации, а не лишь фрагмент переговоров немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту, опубликованный СМИ. Такую информацию сообщило немецкое издание Der Spiegel.

«В МО ФРГ встревожены произошедшим, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры», – говорится в издании со ссылкой на источники.

По словам автора материала, Германию очень беспокоит вопрос вероятности того, что и другие переговоры немецких военных ведомств могли быть прослушаны.

Издание отмечает, что опубликованный разговор офицеров ВВС Германии был прослушан, поскольку они использовали открытый канал на платформе WebEx, который не является хорошо защищенным. По информации издания, большинство своих онлайн-переговоров бундесвер и Министерство обороны Германии проводят именно на этой платформе.