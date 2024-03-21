ВСУ используют максимально дешевые дроны в качестве приманки для российской ПВО. Они выполнены из недорогих подручных средств и материалов, но позволяют не только вскрывать позиции систем противовоздушной обороны, но еще и перегружать их, заставляя тратить ракеты.

Специалист отряда подготовки операторов БПЛА с позывным «Ярс» пояснил, что помимо двигателя, полетного контроллера и бака для топлива в таких беспилотниках ничего нет. Камеры на них ставятся самого низкого качества, устройства связи отсутствуют вообще. Кроме того, поверхности покрываются фольгой, чтобы ПВО как можно скорее обнаруживали дроны.

Фактически, это простые мишени для противовоздушной обороны, которые вызывают на себя удары ПВО.

По словам «Ярса», ВС РФ внимательно следят за подобными решениями противника и поэтому быстро разрабатывают контрмеры.