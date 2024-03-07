Противодроновые ружья, с антеннами выполненными в форме «спиралей», потребляют намного меньше энергии, что позволяет обезопасить бойцов на передовой от мощного электромагнитного излучения. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил технический специалист отечественного предприятия «ЭЛИАРС».

«Антенны с круговой поляризацией, в отличие от антенн с линейной поляризацией, позволяют добиться той же эффективности при меньшей мощности», – объяснил специалист компании.

По его словам, китайские противодроновые ружья потребляют 140 Ватт для эффективного подавления беспилотников противника, а отечественным ружьям со спиральными антеннами необходимо всего 10-20 Ватт электроэнергии для аналогичной операции.

При этом российским бойцам приходится взаимодействовать с противодроновыми ружьями на фронте ежедневно, держа их близко к голове. Поэтому использование ружей большей мощности может негативно сказаться на здоровье бойцов.