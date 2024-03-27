Уроженка Сахалина София Мейер во время террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» помогла нескольким группам людей эвакуироваться из помещения в безопасное место. В числе спасенных девушкой людей оказались шоумен Сергей Светлаков и телеведущий Виктор Гусев. София Мейер рассказала о своем поступке журналистам Первого канала.

По словам девушки, ввиду свой должности, менеджера ВИП-ложи, у нее в косметичке лежала целая связка ключей от различных помещений концертного зала. Поэтому, когда началась паника София Мейер начала направлять людей в нужном направлении, чтобы эвакуировать их в безопасное место.

Девушка рассказала, что несколько раз возвращалась обратно, чтобы забрать как можно больше людей из концертного зала. София вспоминает, что автоматные очереди раздавались очень близко, поэтому во время эвакуации очередной группы она вместе со зрителями концерта забаррикадировалась в одном из помещений, чтобы террористы не смогли попасть внутрь. Воспользовавшись своими ключами девушка смогла вывести людей через запасной выход.