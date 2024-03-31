Террористам из Крокус Сити Холла могли вживить компьютерные чипы в мозг, чтобы полностью контролировать каждое их действие. Такое предположение выдвинул советник главы МВД РФ Владимир Овчинский.

Он отметил, что многие видели на кадрах записи, что боевики действовали будто бы не по своей воле. Они находились под воздействием сильного психотропного препарата, который экспертиза еще не установила.

При этом ними явно кто-то управлял извне, что можно было сделать только через специальный чип. Его сочетание с парализующим волю препаратом дает именно такой эффект.

Овчинский привел в пример эксперимент с вживлением чипа парализованному мужчине компанией Илона Маска Neuralink. Кроме того, подобные опыты неоднократно проводились над животными.