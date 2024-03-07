Весной и летом 2024 года стоит ожидать крупного наступления ВС России. Основу для него Москва закладывает сейчас, заявил американской газете The Wall Street Journal советник Генштаба ВСУ Николай Белесков.

Он пояснил, что Россия, несмотря на имеющуюся возможность, не наносит одновременные удары по нескольким направлением, а периодически проводит атаки вдоль всей линии соприкосновения. Таким образом она собирается истощить оборону ВСУ, ликвидировать как можно больше живой силы и техники перед грядущим серьезным прорывом.

ВС РФ постоянно беспокоят украинские силы, но сами при этом чувствуют себя совершенно комфортно. На их стороне полное превосходство в артиллерии, авиации и численности личного состава.

Они надеются окончательно измотать украинскую армию, а затем выберут одно или сразу несколько уязвимых мест для крупного прорыва обороны ВСУ.