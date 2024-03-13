Гражданин Российской Федерации, сотрудничавший с украинскими спецслужбами, был задержан сотрудниками ФСБ на территории Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

По информации российских силовиков, житель Ростовской области поддерживал конфиденциальный контакт с одним из сотрудников Службы безопасности Украины. Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в передаче данных украинской разведке с целью навредить безопасности Российской Федерации.

В отношении задержанного гражданина Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Теперь жителю Ростовской области грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, что утром 12 марта Вооруженными силами Российской Федерации была пресечена попытка пересечения границы в Белгородской и Курской областях несколькими украинскими диверсионными группами. В результате боестолкновения было уничтожено 10 единиц бронетехники ВСУ и несколько десятков украинских военнослужащих.