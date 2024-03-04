Новая композиция Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня» вызвала как восторг, так и негодование у слушателей. Недовольство по поводу выхода нового трека Примадонны выразил известный музыкальный критик Сергей Соседов.

По словам музыкального эксперта, он не собирается слушать ни эту композицию, ни весь альбом Аллы Борисовны «P.S.». Кроме того, он призвал российских слушателей проигнорировать новые композиции Пугачевой.

«Новые песни Пугачевой слушать не хочу, не буду, мне это совсем неинтересно. Мы должны проигнорировать этот альбом и ничего не писать о нем. Имя Пугачевой не должно муссироваться. Оно должно быть забыто», – заявил Сергей Соседов, добавив, что музыкальная карьера артистки уже давно завершена, и ей больше не о чем петь.

Напомним, 3 марта в Сети появилась новая композиция Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня». Музыкальная композиция сразу вызвала широкое обсуждение среди интернет-пользователей. Многим понравилась нова песня Аллы Борисовны, другие раскритиковали ее.