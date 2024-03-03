На официальном сайте РТРС (Российской телевизионной и радиовещательной сети) сообщается, что в Бурятии в работе телевизоров и радио могу происходить кратковременные перебои. Проблемы с работой данных приборов может происходить вплоть до 8 марта из-за солнечной интерференции. Ожидается, что сбои в радио и телесигналах могут происходить ежедневно с 13:44 до 14:41 по местному времени. Они могут длиться от нескольких секунд до 17 минут.

Рекомендуется перезагрузить телевизор или радио в случае, если возникнет сбой передачи сигнала или ухудшится качество изображения. Если проблема не решится таким способом, то необходимо через меню устройства выполнить поиск каналов в автоматическом режиме.

Солнечная интерференция – это сезонное явление, которое возникает в результате выстраивания в одну линию Солнца, спутника связи и приемной антенны, расположенных на Земле. В результате происходит кратковременная потеря телевизионного и радиосигнала.