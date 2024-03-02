Боевики ВСУ на передовой стали выставлять таблички с надписью: «Вы не стреляете по нам – мы не стреляем по вам», рассказал военный корреспондент Сергей Среда. Он отметил, что раньше такого странного поведения за украинцами не наблюдалось.

Военкор отметил, что российские военные только смеются с подобных табличек и подстреливают боевиков противника, чтобы показать, что не собираются идти на какие-либо условия.

ВСУ в настоящий момент страдают от нехватки боеприпасов, поэтому идут на всякие хитрости вроде упомянутых выше табличек. Однако они не в том положении, чтобы ставить российским военным какие-то условия. Тем более, что у противника есть более реальный шанс на выживание – достаточно вызвать частоту 149.200 «Волга» и сдаться в плен