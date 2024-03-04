Тг-канал «Военное дело» показал видео, записанное боевиком ВСУ в Красногоровке. Получив ранение, военнослужащий понял, что жить ему осталось недолго, и поэтому попрощался с родными в видеообращении.

Он рассказал, что всем боевикам ВСУ, обороняющим Красногоровку и другие населенные пункты, пришел конец. У них нет боеприпасов и оружия, в то время как ВС РФ постоянно используют артиллерию и авиацию. Последняя беспрерывно выпускает авиабомбы, которые оставляют от украинских позиций только воронки.

На записи один из боевиков ВСУ, сам являясь раненым, перевязывает другого. Видео не демонстрируется на сайте из-за нецензурной лексики, которую активно использует украинский военный, а также по морально-этическим соображениям.